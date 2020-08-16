«Севилья» обыграла «МЮ» и в шестой раз вышла в финал Лиги Европы

«Севилья» в полуфинале Лиги Европы обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

На гол Бруну Фернандеша, который реализовал пенальти, испанский клуб ответил точными ударами Сусо и Люка де Йонга.

Андалузцы в шестой раз в своей истории вышли в финал Лиги Европы. Все предыдущие пять раз клуб становился обладателем трофея.

В финале турнира, который пройдет 21 августа в Кельне, «Севилья» встретится с победителем пары «Интер» — «Шахтер».

Лига Европы

1/2 финала

«Севилья» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 2:1 (1:1)

Голы: Бруну Фернандеш, 9 — с пенальти (0:1). Сусо, 26 (1:1). де Йонг, 78 (2:1).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 88), Сусо (Васкес, 75), Окампос (де Йонг, 56), Эн-Несири (Эль-Хаддади, 56).

«Манчестер Юнайтед» (Англия): де Хеа, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 87), Уильямс (Мата, 87), Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд (Джеймс, 87), Гринвуд (Игало, 90).

Предупреждения: Уильямс, 17. Диегу Карлос, 21. Рэшфорд, 66. Магуайр, 86. Эль-Хаддади, 87.

Судья: Брих (Германия).

16 августа. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».