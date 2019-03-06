Сергей Семак: "В матче с "Вильярреалом" хотим и забить, и не пропустить"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" отметил положительные стороны игры противника, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

- "Вильярреал" после возвращения тренера перешел на схему с тремя центральными защитниками. Как вы будете противодействовать этой тактике? И есть ли принципиальная разница между схемами 3-4-3 и 3-5-2?

- Действительно, соперник часто переходит от одной схемы к другой, но остается верен игре с тремя центральными защитниками. Не знаю, с чем это связано. Может быть, соперник хочет обезопасить ворота, потому что в чемпионате не все так хорошо складывается, как хотелось бы. Мы знаем сильные и слабые всех схем. Схемам с тремя центральными защитниками противостоять сложнее: - моментов меньше, пространства меньше. Это нужно понимать.

- Каковы шансы на проход в следующий раунд? И кого опасаться в составе соперника?

- Шансы есть, но их сложно измерять. "Вильярреал" - хорошая команда. Кого опасаться? У соперника прекраснейшая группа атаки, молодые футбол тв смотрятся здорово. Сложно предположить, как сложатся матчи, но шансы есть, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы сыграть как можно лучше.

- Что важнее для вас: забить или не пропустить?

- Обе задачи важны. Хочется и забить, и не пропустить.