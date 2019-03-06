Сергей Семак – об отсутствии голов Дзюбы: "Ничего страшного. Он забьет, когда это будет нужнее всего"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" отметил, что не беспокоится о снижении результативности форварда Артема Дзюбы.

– Кто точно не сыграет из тех, кто в заявке?

– Ерохин и Маркизио точно не сыграют. Остальные все готовы.

– В ноябре-декабре оправдать отсутствие голов Дзюбы можно было усталостью от тяжелого года. Зимой он отдохнул, даже в отпуск ушел раньше всех. Но все еще не забивает в официальных матчах, а на сборах только один гол. Чем вы это объясните и когда он вернётся на свой уровень?

– Самое главное, что команда выигрывает. На данном этапе забивают другие. Мы делаем все, и он делает все. Ничего страшного нет. Он забьет, когда это будет нужнее всего. (Гоша Чернов)​