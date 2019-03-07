Сергей Хусаинов: "Игрок "Вильярреала" неумышленно покинул поле. Азмун забивал из офсайда"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что нападающий "Зенита" Сердар Азмун забил гол в ворота "Вильярреала" из офсайда.

- Смотрите, какая ситуация. Игрок обороны испанцев переступил пределы поля. Но сделал это неумышленно! Он вылетел туда вместе с Дзюбой в игровом эпизоде. Никакого умысла у защитника не было. Так что тут "вне игры". Защитник не участвовал в эпизоде с голом, и его не нужно брать в расчет. Судья ошибся. Причем арбитр работает довольно слабо, такие ляпы допускает. Так жестко порой играют, а он не реагирует. Как бы до драки дело не дошло. (Виталий Айрапетов)

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