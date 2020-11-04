Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал, чего он ожидает от «Фейеноорда» в матче группового турнира Лиги Европы.

— Думаю, о раскладе в группе не стоит делать поспешных выводов. Еще впереди четыре игры. Все может измениться. Думаю, предстоят еще очень тяжелые матчи.

«Фейеноорд»? Это серьезная команда. Хорошо подобраны игроки. Сегодня разбирали ее игру. В прошлые дни — тоже. Думаю, проблем не составит. Есть индивидуально сильные игроки. Но мы будем готовы.

Матч «Фейеноорд» — ЦСКА состоится 5 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени. (Наталья Юрина)