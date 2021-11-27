Селихов признан болельщиками лучшим игроком матча «Спартак» — «Наполи»
Болельщики «Спартака» признали вратаря Александра Селихова лучшим игроком команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Наполи» (2:1).
Как отмечается в Twitter красно-белых, за 27-летнего голкипера проголосовали 87 процентов болельщиков.
Напомним, что Селихлв в прошедшей встрече несколько раз спасал свои ворота. Его двойной сэйв был включен УЕФА в втройку лучших сэйвов тура.
Александр Селихов — лучший игрок #СпартакНаполи по версии болельщиков! ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 27, 2021
Саша набрал сумасшедшие 87% ваших голосов! ? pic.twitter.com/gTuGOdjGEP
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю