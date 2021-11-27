Червиченко высказался о критике тренера «Наполи» Спаллетти в отношении «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» критику со стороны главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти в отношении московского клуба.

Ранее в интервью итальянским СМИ 62-летний Спалетти заявил, что «есть серьезные клубы, а есть «Спартак», который решил, что может делать то, что хочет». Также он подчеркнул, что «оскорбления совершаются лично, а не через Twitter».

«Его припозорили в России, где он вроде бы был успешным. Что касается его реакции, то я слышал о разного рода забавах Спаллетти в Питере, но не знаю, насколько они близки к правде. Может, его штырит от тех же грехов, от которых штырит президента Украины. Все возможно», — сказал Червиченко «СЭ».

24 ноября после поражения «Наполи» от «Спартака» (1:2) в матче Лиги Европы Спаллетти отказался пожимать руку тренеру красно-белых Рую Витории.