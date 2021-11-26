УЕФА включил Селихова в подборку авторов лучших сэйвов тура в Лиге Европы

Вратарь «Спартака» Александр Селихов включен в тройку авторов лучших двойных сэйвов матчей 5-го тура групповго турнира Лиги Европы.

Российский голкипер в домашнем матче против «Наполи» (2:1) в одном из эпизодов дважды спас свои ворота — сначала он в прыжке вытащил точный удар в угол, а потом отбил мяч ногой на добивании.

В троку также включены вратарь Селтика Джо Хар, спасший свои ворота в игре с «Байером» (2:3), и голкипер «Рейнджерс» Аллан Макгрегор. Последний спас свои ворота в похожем на Селихова стиле, дважды отбив мяч в матче со «Спартой» (2:0).

На вопрос в Twitter УЕФА, кому же принадлежит лучший сейв, болельщики в комментариях в основном выбирают Макгрегора.