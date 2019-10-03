Седрик Гогуа: «Не был готов играть весь матч, но пришлось подменить коллегу»

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа после матча с «Эспаньолом» (0:2) поделился впечатлениями об игре и рассказал о текущем состоянии.

— Уже играл в квалификации Лиги Европы, но в основном турнире это мой первый матч. Тем более против такого серьезного соперника. Было действительно непросто, но главное работать на собой, несмотря на результат.

— Почему вышли только во второй половине матча?

— Только восстановился от травмы. К тому же, мой коллега получил повреждение. Должен был подменить его на поле. Не был готов играть весь матч. Но теперь я буду готов. Чувствую себя хорошо. (Ярослав Сусов)

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр