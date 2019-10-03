Седрик Гогуа: «Не был готов играть весь матч, но пришлось подменить коллегу»
22:52
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа после матча с «Эспаньолом» (0:2) поделился впечатлениями об игре и рассказал о текущем состоянии.
— Уже играл в квалификации Лиги Европы, но в основном турнире это мой первый матч. Тем более против такого серьезного соперника. Было действительно непросто, но главное работать на собой, несмотря на результат.
— Почему вышли только во второй половине матча?
— Только восстановился от травмы. К тому же, мой коллега получил повреждение. Должен был подменить его на поле. Не был готов играть весь матч. Но теперь я буду готов. Чувствую себя хорошо. (Ярослав Сусов)
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур