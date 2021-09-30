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В Госдуме назвали победы «Спартака» и «Шерифа» «успехом восточного блока»

22:30
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу «Спартака» над «Наполи» (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Если кто не верит в наши команды, то этот матч является отличным доказательством. Хороший пример подали ребята из Молдавии. Это победа нашего восточного блока. «Спартак» — известная команда с хорошей историей. Мы поздравляем «Спартак» и его болельщиков. Это историческая победа над одной из лучшей команд Европы. Надо доверять нашим игрокам. В российском футболе все не так плохо. Было бы замечательно, если бы эти победы были системными», — сказал Свищев «СЭ».

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), обыгравшая «Лестер».

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»