В Госдуме назвали победы «Спартака» и «Шерифа» «успехом восточного блока»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу «Спартака» над «Наполи» (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Если кто не верит в наши команды, то этот матч является отличным доказательством. Хороший пример подали ребята из Молдавии. Это победа нашего восточного блока. «Спартак» — известная команда с хорошей историей. Мы поздравляем «Спартак» и его болельщиков. Это историческая победа над одной из лучшей команд Европы. Надо доверять нашим игрокам. В российском футболе все не так плохо. Было бы замечательно, если бы эти победы были системными», — сказал Свищев «СЭ».

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), обыгравшая «Лестер».