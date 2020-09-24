«Ростов» уступил «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы
В матче третьего отборочного раунда Лиги Европы «Ростов» проиграл «Маккаби» из Хайфы (1:2).
На девятой минуте счет в матче открыл Элдор Шомуродов. Гости отыгрались на 20-й минуте после гола Никиты Рукавицы. Мохаммед Абу Фани на 60-й минуте вывел израильский клуб вперед. На 69-й минуте после удаления Данила Глебова ростовчане остались в меньшинстве.
«Ростов» стал вторым представителем России, который вылетел из Лиги Европы. Во втором отборочном раунде «Динамо» уступило тбилисскому «Локомотиву» (1:2).
Лига Европы
3-й отборочный раунд
«Ростов» (Россия) — «Маккаби» Хайфа (Израиль) — 1:2 (1:1)
Голы: Шомуродов, 9 (1:0). Рукавица, 20 (1:1). Абу Фани, 60 (1:2).
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Еременко (Хасимото, 66), Ионов, Байрамян (Полоз, 65), Норманн, Глебов, Шомуродов (Тошевски, 83).
«Маккаби»: Коэн, Планич, Мабука, Хабши, Менахем, Арад, Чери, Лави, Хазиза (Ашкенази, 85), Абу Фани (Хосе Родригес, 82), Рукавица (Нахмани, 89).
Предупреждения: Планич, 45. Арад, 87.
Удаление: Глебов, 69.
Судья: Арделеану (Чехия).
24 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».