?? Элдор Шомуродов впервые с 29 февраля забил гол в официальной встрече.



? #РостовМаккаби на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/aZZabYXyP0