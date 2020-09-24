«Ростов» — «Макаби»: все голы матча
20:22
Все голы матча третьего отборочного раунда Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби» (Хайфа).
На девятой минуте Элдор Шомуродов открыл счет и вывел хозяев вперед.
?? Элдор Шомуродов впервые с 29 февраля забил гол в официальной встрече.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 24, 2020
? #РостовМаккаби на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/aZZabYXyP0
Сравнял результат на 20-й минуте Никита Рукавица.
? Никита Рукавица отличился в третьем подряд матче Лиги Европы.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 24, 2020
? #РостовМаккаби на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/nUClyETxtc
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Отбор «Ростова» и провал «Динамо»