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«Ростов» — «Макаби»: все голы матча

20:22
Игроки &quot;Ростова&quot; празднуют гол Шомуродова. Фото ФК "Ростов".
Игроки &quot;Ростова&quot; празднуют гол Шомуродова. Фото ФК "Ростов".
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Все голы матча третьего отборочного раунда Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби» (Хайфа).

На девятой минуте Элдор Шомуродов открыл счет и вывел хозяев вперед.

Сравнял результат на 20-й минуте Никита Рукавица.

Ростов — Маккаби Х

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Отбор «Ростова» и провал «Динамо»




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