Роман Широков: «У «Спартака» нет игры»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков после поражения красно-белых от «Браги» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы выразил недовольство в связи с проигрышем москвичей в противостоянии с португальцами.

«Спартак» проиграл «Браге» в двухматчевом противостоянии, общий счет — 1:3.

— Очень плохо, что снова проигрываем, проигрываем прямым конкурентам в рейтинге УЕФА, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч Премьер». — Хоть в очном противостоянии нужно было победить. Может, где-то не хватает мастерства, отдельным игрокам. Проиграть можно по-разному. У «Спартака» нет как таковой игры.