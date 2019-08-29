Роман Широков: «У «Спартака» нет игры»
22:27
Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков после поражения красно-белых от «Браги» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы выразил недовольство в связи с проигрышем москвичей в противостоянии с португальцами.
«Спартак» проиграл «Браге» в двухматчевом противостоянии, общий счет — 1:3.
— Очень плохо, что снова проигрываем, проигрываем прямым конкурентам в рейтинге УЕФА, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч Премьер». — Хоть в очном противостоянии нужно было победить. Может, где-то не хватает мастерства, отдельным игрокам. Проиграть можно по-разному. У «Спартака» нет как таковой игры.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Провал «Спартака» и «Арсенала»
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