Видеотрансляция игры Лиги Европы «Рома» — «Шериф» начнется на сайте «Матч ТВ» в 20.40 мск

14 декабря в Риме (Италия) «Рома» дома на Олимпийском стадионе примет «Шериф» из Тирасполя в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Рома» — «Шериф» пройдет в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ». Начало — в 20.30 мск.

Ключевые события встречи «Ромы» и «Шерифа» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Рома» тренера Жозе Моуриньо с 10 баллами занимает второе место в турнирной таблице группы G Лиги Европы. «Шериф» с одним очком располагается на четвертой строчке.

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