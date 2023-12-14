«Юнион» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы в прямом эфире
14 декабря бельгийский «Юнион» на своем поле стадиона «Лотто Парк» примет «Ливерпуль» в матче заключительного тура группового турнира Лиги Европы. Игра в Брюсселе начнется в 20.45 по московскому времени.
Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет видеотрансляцию встречи «Юнион» — «Ливерпуль» на ТВ и на своем сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 20.30 мск.
Следить за ключевыми событиями противостояния Лиги Европы «Юниона» и «Ливерпуля» можно с помощью матч-центра «СЭ».
«Юнион» с пятью баллами занимает третье место в турнирной таблице группы E Лиги Европы. «Ливерпуль» тренера Юргена Клоппа находится на первой строчке с 12 очками.
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