Видеотрансляция игры Лиги Европы «Байер» — «Мольде» начнется на сайте «Матч ТВ» в 20.40

14 декабря «Байер» дома на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия) примет «Мольде» в матче группового турнира Лиги Европы 6-го тура. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Байер» — «Мольде» будут доступны в матч-центре «СЭ». Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию Лиги Европы можно на сайте канала «Матч ТВ». Начало — в 20.40 мск.

«Байер» тренера Хаби Алонсо лидирует в турнирной таблице группы H Лиги Европы с 15 очками. Норвежский «Мольде» с семью баллами занимает третье место.

5 октября 2023 года «Байер» в гостях победил «Мольде» со счетом 2:1 в игре Лиги Европы.

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