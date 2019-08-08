Ринат Билялетдинов: "Спартак" способен пройти "Тун"

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что "Спартак" способен пройти "Тун"​ в Лиге Европы. Россиянин рассчитывает на победу красно-белых.

– "Спартаку", безусловно, нужна Лига Европы в этом сезоне, и особенно попадание в групповой этап, – цитируют "Известия" Билялетдинова. – Но швейцарский тунец не самое съедобное блюдо. Можно нарваться на то же самое, что было несколько лет назад с "Санкт-Галленом". Однако красно-белые способны пройти этого соперника. Лично меня "Спартак" порадовал во втором тайме матча с "Динамо" в минувшем туре РПЛ. Очень неплохо выглядели Айртон, Бакаев, Гулиев, Зобнин. Они выдали хорошее движение и сумели уравновесить отсутствие удалённого игрока в своем составе. Надеюсь, они преодолеют эту стадию квалификации Лиги Европы.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Тун" – "Спартак", который пройдет в четверг, 8 августа, начало – в 20.00 (мск).

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