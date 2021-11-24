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Умяров: «Новость о приезде Тедеско не придавала дополнительного настроя»

22:06
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал приезд на матч с «Наполи» (2:1) бывшего тренера команды Доменико Тедеско.

«Не знаю, почему Спаллетти не пожал руку Витории. Не видел эту ситуацию. Наверное, ему обидно проигрывать два раза.

С Тедеско удалось пообщаться, мы поднялись к нему. Хорошо поговорили, содержание останется между нами, общались о жизни. Новость о его приезде не придавала дополнительного настроя, мы должны играть для себя, болельщиков и клуба. У Доменико родилась девочка, спокойно поговорили", — сказал футболист.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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