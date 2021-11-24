Умяров: «Новость о приезде Тедеско не придавала дополнительного настроя»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал приезд на матч с «Наполи» (2:1) бывшего тренера команды Доменико Тедеско.

«Не знаю, почему Спаллетти не пожал руку Витории. Не видел эту ситуацию. Наверное, ему обидно проигрывать два раза.

С Тедеско удалось пообщаться, мы поднялись к нему. Хорошо поговорили, содержание останется между нами, общались о жизни. Новость о его приезде не придавала дополнительного настроя, мы должны играть для себя, болельщиков и клуба. У Доменико родилась девочка, спокойно поговорили", — сказал футболист.