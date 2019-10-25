Рейтинг УЕФА: Португалия оторвалась от России

В среду Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и заняла шестое место. В четверг «Брага», «Порту» и «Спортинг» добавили португальцам еще пять зачетных очков в ответ на победу «Краснодара». Теперь Россия отстает на 0,966 балла.

Потеря шестого места означает, что в 2021 году Россия как минимум на сезон лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще три команды заявляются в Лигу Европы и Конференс Лигу (новый, третий еврокубковый турнир).

Подробности — здесь.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Очки Сумма Клубы 1. Испания 23,928 20,142 19,714 19,571 7,500 52,5 90,855 7 (7*) 2. Англия 14,250 14,928 20,071 22,642 7,714 54 79,605 7 (7) 3. Германия 16,428 14,571 9,857 15,214 6,285 44 62,355 7 (7) 4. Италия 11,500 14,250 17,333 12,642 5,500 38,5 61,225 7 (6) 5. Франция 11,083 14,416 11,500 10,583 4,833 29 52,415 6 (5) 6. Португалия 10,500 8,083 9,666 10,900 5,700 28,5 44,849 5 (5) 7. Россия 11,500 9,200 12,600 7,583 3,000 18 43,883 6 (4) 8. Бельгия 7,400 12,500 2,600 7,800 5,200 26 35,500 5 (4) 9. Голландия 5,750 9,100 2,900 8,600 7,000 35 33,350 5 (4) 10. Украина 9,800 5,500 8,000 5,600 3,600 18 32,500 5 (3)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.