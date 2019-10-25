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Рейтинг УЕФА: Португалия оторвалась от России

00:20

В среду Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и заняла шестое место. В четверг «Брага», «Порту» и «Спортинг» добавили португальцам еще пять зачетных очков в ответ на победу «Краснодара». Теперь Россия отстает на 0,966 балла.

Потеря шестого места означает, что в 2021 году Россия как минимум на сезон лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще три команды заявляются в Лигу Европы и Конференс Лигу (новый, третий еврокубковый турнир).

Подробности — здесь.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

23,928

20,142

19,714

19,571

7,500

52,5

90,855

7 (7*)

2. Англия

14,250

14,928

20,071

22,642

7,714

54

79,605

7 (7)

3. Германия

16,428

14,571

9,857

15,214

6,285

44

62,355

7 (7)

4. Италия

11,500

14,250

17,333

12,642

5,500

38,5

61,225

7 (6)

5. Франция

11,083

14,416

11,500

10,583

4,833

29

52,415

6 (5)

6. Португалия

10,500

8,083

9,666

10,900

5,700

28,5

44,849

5 (5)

7. Россия

11,500

9,200

12,600

7,583

3,000

18

43,883

6 (4)

8. Бельгия

7,400

12,500

2,600

7,800

5,200

26

35,500

5 (4)

9. Голландия

5,750

9,100

2,900

8,600

7,000

35

33,350

5 (4)

10. Украина

9,800

5,500

8,000

5,600

3,600

18

32,500

5 (3)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

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