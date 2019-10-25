Рейтинг УЕФА: Португалия оторвалась от России
В среду Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и заняла шестое место. В четверг «Брага», «Порту» и «Спортинг» добавили португальцам еще пять зачетных очков в ответ на победу «Краснодара». Теперь Россия отстает на 0,966 балла.
Потеря шестого места означает, что в 2021 году Россия как минимум на сезон лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще три команды заявляются в Лигу Европы и Конференс Лигу (новый, третий еврокубковый турнир).
Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)
|
Страна
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
23,928
|
20,142
|
19,714
|
19,571
|
7,500
|
52,5
|
90,855
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
14,250
|
14,928
|
20,071
|
22,642
|
7,714
|
54
|
79,605
|
7 (7)
|
3. Германия
|
16,428
|
14,571
|
9,857
|
15,214
|
6,285
|
44
|
62,355
|
7 (7)
|
4. Италия
|
11,500
|
14,250
|
17,333
|
12,642
|
5,500
|
38,5
|
61,225
|
7 (6)
|
5. Франция
|
11,083
|
14,416
|
11,500
|
10,583
|
4,833
|
29
|
52,415
|
6 (5)
|
6. Португалия
|
10,500
|
8,083
|
9,666
|
10,900
|
5,700
|
28,5
|
44,849
|
5 (5)
|
7. Россия
|
11,500
|
9,200
|
12,600
|
7,583
|
3,000
|
18
|
43,883
|
6 (4)
|
8. Бельгия
|
7,400
|
12,500
|
2,600
|
7,800
|
5,200
|
26
|
35,500
|
5 (4)
|
9. Голландия
|
5,750
|
9,100
|
2,900
|
8,600
|
7,000
|
35
|
33,350
|
5 (4)
|
10. Украина
|
9,800
|
5,500
|
8,000
|
5,600
|
3,600
|
18
|
32,500
|
5 (3)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.