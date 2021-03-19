«Рейнджерс» Джеррарда проиграл «Славии» и вылетел из Лиги Европы

Пражская «Славия» выиграла у «Рейнджерс» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (2:0). В первой встрече выиграла шотландская команда с минимальным счетом, поэтому в четвертьфинал вышел чешский коллектив.

Лига Европы

1/8 финала

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Славия Пр» (Чехия) — 0:2 (0:1)

Голы: Олайинка, 14 (0:1). Станчу, 74 (0:2).

«Рейнджерс»: Макгрегор, Балогун, Голдсон, Баришич, Паттерсон (Симпсон, 78), Дэйвис (Иттен, 83), Эрфилд (Руф, 55), Камара, Арибо, Кент (Райт, 83), Морелос (Зунгу, 82).

«Славия Пр»: Коларж (Вагнер, 65), Кудела, Дели, Боржил, Ба, Станчу (Лингр, 90), Громада (Голеш, 58), Оскар Дорли (Масопуст, 58), Олайинка (Кухта, 58), Провод, Сима.

Предупреждения: Балогун, 18. Оскар Дорли, 35. Камара, 38. Дели, 56. Арибо, 86. Голдсон, 89. Кудела, 89.

Удаления: Руф, 61. Балогун, 73.

Судья: Гринфельд (Израиль).

18 марта. Глазго. Стадион «Айброкс».

Первый матч — 1:0.