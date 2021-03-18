Лига Европы, 1/8 финала: расписание ответных матчей
«Шахтер» Д (Украина) — «Рома» (Италия). 20:00
Киев. Стадион «НСК Олимпийский».
Первый матч — 0:3.
«Арсенал» (Англия) — «Олимпиакос» П (Греция). 20:00
Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Первый матч — 3:1.
«Динамо» З (Хорватия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия). 20:00
Загреб. Стадион «Максимир».
Первый матч — 0:2.
«Мольде» (Норвегия) — «Гранада» (Испания). 20:00
Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».
Первый матч — 0:2.
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Славия» Пр (Чехия). 23:00
Глазго. Стадион «Айброкс».
Первый матч — 1:1.
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Аякс» (Голландия). 23:00
Берн. Стадион «Стад де Сюис».
Первый матч — 0:3.
«Вильярреал» (Испания) — «Динамо» К (Украина). 23:00
Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
Первый матч — 2:0.
«Милан» (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия). 23:00
Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Первый матч — 1:1.
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