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Лига Европы, 1/8 финала: расписание ответных матчей

16:35
11 марта. Манчестер. «Манчестер Юнайтед» — «Милан» — 1:1. Фото AFP
11 марта. Манчестер. «Манчестер Юнайтед» — «Милан» — 1:1. Фото AFP
18 марта пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

«Шахтер» Д (Украина) — «Рома» (Италия). 20:00
Киев. Стадион «НСК Олимпийский».
Первый матч — 0:3.

Шахтер Д — Рома

«Арсенал» (Англия) — «Олимпиакос» П (Греция). 20:00
Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Первый матч — 3:1.

Арсенал — Олимпиакос П

«Динамо» З (Хорватия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия). 20:00
Загреб. Стадион «Максимир».
Первый матч — 0:2.

Динамо З — Тоттенхэм

«Мольде» (Норвегия) — «Гранада» (Испания). 20:00
Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».
Первый матч — 0:2.

Мольде — Гранада

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Славия» Пр (Чехия). 23:00
Глазго. Стадион «Айброкс».
Первый матч — 1:1.

Рейнджерс — Славия Пр

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Аякс» (Голландия). 23:00
Берн. Стадион «Стад де Сюис».
Первый матч — 0:3.

Янг Бойз — Аякс

«Вильярреал» (Испания) — «Динамо» К (Украина). 23:00
Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
Первый матч — 2:0.

Вильярреал — Динамо К

«Милан» (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия). 23:00
Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Первый матч — 1:1.

Милан — Манчестер Юнайтед

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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