Рэшфорд — о ничьей с «Барселоной»: «Это похоже на поражение

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал ничью с «Барселоной» (2:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Это похоже на поражение. Я думаю, что мы хорошо справились, вернувшись в игру, первый тайм, вероятно, был в пользу каталонцев, но мы сохраняли спокойствие и пытались создавать моменты, когда могли. «МЮ» забил два хороших гола и пытался сохранить контроль над результатом. У «Барселоны» много отличных игроков, и если дать им время на владение мячом, они найдут пространство. Надеюсь, через неделю будет еще одна хорошая игра, а мы сделаем еще один шаг вперед», — цитирует BBC Рэшфорда.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится через неделю, 23 февраля, в Англии.