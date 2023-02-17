Лафон посвятил ничью с «Ювентусом» одноклубнику, у которого умерла маленькая дочь

Голкипер «Нанта» Альбан Лафон прокомментировал ничью с «Ювентусом» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Также он посвятил этот результат нападающему Игнатиусу Ганаго, у которого на этой неделе умерла маленькая дочь.

«Мы продолжаем вибрировать, мы продолжаем мечтать! Для Гана», — написал Лафон в Twitter.

Ответная игра между «Нантом» и «Ювентусом» пройдет 23 февраля на стадионе «Божуар» во Франции. Начало — в 20.45 по московскому времени.