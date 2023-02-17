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Сегодня, 01:37

Лафон посвятил ничью с «Ювентусом» одноклубнику, у которого умерла маленькая дочь

Евгений Козинов
Корреспондент
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Альбан Лафон.
Фото Reuters

Голкипер «Нанта» Альбан Лафон прокомментировал ничью с «Ювентусом» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Также он посвятил этот результат нападающему Игнатиусу Ганаго, у которого на этой неделе умерла маленькая дочь.

«Мы продолжаем вибрировать, мы продолжаем мечтать! Для Гана», — написал Лафон в Twitter.

Ответная игра между «Нантом» и «Ювентусом» пройдет 23 февраля на стадионе «Божуар» во Франции. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Футбол
ФК Нант
ФК Ювентус
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