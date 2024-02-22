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22 февраля, 19:30

«Ренн» — «Милан»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

«Ренн» сыграет с «Миланом» в Лиге Европы 22 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Оливье Жиру (ФК «Милан»).
Фото Reuters

«Ренн» сыграет с «Миланом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в четверг, 22 февраля. Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ренн» — «Милан» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры в прямом эфире бесплатно будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру покажут онлайн-сервисы Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

Прогноз и ставки на матч «Ренн» — «Милан» читайте в нашем материале.

Лига Европы. 1/16 финала
22 февр, 20:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
3:2
Милан

Лига Европы: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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Лига Европы УЕФА
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