«Ренн» сыграет с «Миланом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в четверг, 22 февраля. Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ренн» — «Милан» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры в прямом эфире бесплатно будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру покажут онлайн-сервисы Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

Прогноз и ставки на матч «Ренн» — «Милан» читайте в нашем материале.

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