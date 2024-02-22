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22 февраля, 08:00

Лига Европы: расписание матчей и где смотреть трансляции 22 февраля

Каналы ходлинга «Матч» покажут игры плей-офф Лиги Европы 22 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Ответные матчи первой стадиb плей-офф Лиги Европы пройдут в четверг, 22 февраля.
Фото Global Look Press

Ответные матчи первой стадии плей-офф Лиги Европы пройдут в четверг, 22 февраля. На этом этапе играют вторые команды групп Лиги Европы и третьи команды групп Лиги чемпионов.

Победители противостояний выйдет в 1/8 финала.

Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на каналах холдинга «Матч ТВ». Также на телеканале «Матч Премьер» в 20.30 по московскому времени стартует перекличка ответных матчей плей-офф Лиги Европы.

Расписание матчей Лиги Европы: 22 февраля, четверг

20.45. «Тулуза» — «Бенфика». «Матч! Футбол 1» — эфир с 20.30

20.45. «Ренн» — «Милан». «Матч ТВ» — эфир с 20.30

20.45. «Фрайбург» — «Ланс». «Матч! Футбол 2» — эфир с 20.30

20.45. «Карабах» — «Брага». «Матч! Футбол 3» — эфир с 20.30

20.45. «Рома» — «Фейеноорд». «Матч ТВ» — эфир с 22.45

23.00. «Спарта» Прага — «Галатасарай». «Матч! Футбол 1» — эфир с 22.45

23.00. «Марсель» — «Шахтер» Донецк

23.00. «Спортинг» — «Янг Бойз». «Матч! Футбол 2» — эфир с 22.45

Время начала матчей — московское.

Лига Европы: таблицы, календарь, статистика, новости и статьи, видео и фото

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