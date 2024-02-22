Лига Европы: смотреть онлайн-перекличку всех матчей 22 февраля

В четверг, 22 февраля, состоится стыковой раунд Лиги Европы. В этот игровой день запланировано восемь встреч. Следить за играми еврокубка можно с помощью переклички на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира в 20.30 по московскому времени.

Расписание ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы

22 февраля, четверг

20:45. «Ренн» — «Милан»

20:45. «Фрайбург» — «Ланс»

20:45. «Тулуза» — «Бенфика»

20:45. «Карабах» — «Брага»

23:00. «Рома» — «Фейеноорд»

23:00. «Спортинг» — «Янг Бойз»

23:00. «Спарта П» — «Галатасарай»

23:00. «Марсель» — «Шахтер»

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