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Реакция Леонида Федуна на первый гол соперника в матче «Спартак» — «Брага»

21:08
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«Спартак» пропустила гол в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги».

Москвичи владели инициативой во второй половине первого тайма, но португальцы отличились на 42-й минуте. Фантастический удар удался Рикарду Орте.

Владелец красно-белых Леонид Федун наблюдает за встречей с трибуны. Его реакция на пропущенной гол говорит сама за себя.

Спартак — Брага

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