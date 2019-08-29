«Спартак» пропустила гол в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги».

Москвичи владели инициативой во второй половине первого тайма, но португальцы отличились на 42-й минуте. Фантастический удар удался Рикарду Орте.

Владелец красно-белых Леонид Федун наблюдает за встречей с трибуны. Его реакция на пропущенной гол говорит сама за себя.