Реакция Леонида Федуна на первый гол соперника в матче «Спартак» — «Брага»
21:08
«Спартак» пропустила гол в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги».
Москвичи владели инициативой во второй половине первого тайма, но португальцы отличились на 42-й минуте. Фантастический удар удался Рикарду Орте.
Владелец красно-белых Леонид Федун наблюдает за встречей с трибуны. Его реакция на пропущенной гол говорит сама за себя.
#СпартакБрага Леонид Федун pic.twitter.com/jn9kljPhcD— СЭ Спартак (@spartak_se) August 29, 2019