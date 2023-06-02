Против Моуринью открыли дисциплинарное дело за конфликт с арбитром после финала Лиги Европы

УЕФА сообщил, что открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью после финала Лиги Европы, в котором римляне уступили «Севилье» (1:1, пенальти 4:1).

После завершения встречи 60-летний специалист оскорбил главного арбитра Энтони Тэйлора на парковке стадиона, раскритиковав его работу в матче.

Моуринью впервые в своей тренерской карьере проиграл в финале еврокубка. Ранее португалец дважды побеждал в Лиге Европы/Кубке УЕФА, дважды становился победителем Лиги чемпионов и выиграл Лигу конференций.