Президент «Вильярреала» доволен выходом в финал Лиги Европы

Президент «Вильяреала» Фернандо Роиг назвал очень важным событием выход в финал Лиги Европы. Испанская команда по сумме двух встреч обыграла «Арсенал» в 1/2 финала.

«То, что мы после многих попыток сыграем в финале клубного турнира, очень важно для нас. Мы наконец-то добились этого, и сейчас как следует отпразднуем наше достижение. Ну а позже начнем готовиться к финалу в Гданьске.

Мы так долго ждали того момента, когда наконец преодолеем полуфинал. Здорово, что испанская команда вышла в финал. Мы не хотели, чтобы в обоих финалах играли только английские клубы. Теперь там будут бороться три гранда премьер-лиги и скромный испанский клуб под названием «Вильяреал», — цитирует пресс-служба УЕФА Роига.