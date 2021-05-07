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Сульшер объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» проиграл «Роме» в ответном матче

05:21
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что у его команды не получился второй тайм ответного матча полуфинала Лиги Европы против «Ромы». Также он похвалил игру Давида Де Хеа и Эдинсона Кавани.

«Мы слишком часто дарили им мяч, отдавали его в трудных ситуациях, но к счастью, у нас один из лучших вратарей в мире и нападающий, который жаждет забивать голы. У нас были как взлеты, так и падения по ходу матча. Второй тайм не получился, мы его провалили, но вышли в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера.

Английская команда вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Вильярреалом».

Рома — Манчестер Юнайтед

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