Артета объяснил, почему «Арсенал» не обыграл «Вильярреал»
03:19
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после ничьей с «Вильярреалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (0:0) отметил, что команда плохо реализовала свои моменты. «Канониры» не смогли выйти в финал.
«Мы создали достаточно моментов для победы. Явно больше, чем они, но просто упустили их. Мы плохо начали первый матч, пропустили со стандарта, к тому же сегодня не все игроки были в оптимальных кондициях», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029908--arsenal-vs-villarreal/
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