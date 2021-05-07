Артета объяснил, почему «Арсенал» не обыграл «Вильярреал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после ничьей с «Вильярреалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (0:0) отметил, что команда плохо реализовала свои моменты. «Канониры» не смогли выйти в финал.

«Мы создали достаточно моментов для победы. Явно больше, чем они, но просто упустили их. Мы плохо начали первый матч, пропустили со стандарта, к тому же сегодня не все игроки были в оптимальных кондициях», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.