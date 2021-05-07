Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Артета объяснил, почему «Арсенал» не обыграл «Вильярреал»

03:19

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после ничьей с «Вильярреалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (0:0) отметил, что команда плохо реализовала свои моменты. «Канониры» не смогли выйти в финал.

«Мы создали достаточно моментов для победы. Явно больше, чем они, но просто упустили их. Мы плохо начали первый матч, пропустили со стандарта, к тому же сегодня не все игроки были в оптимальных кондициях», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Арсенал — Вильярреал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029908--arsenal-vs-villarreal/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Канада — Россия, юниорский ЧМ-2021: смотреть онлайн трансляцию финала
Финляндия — Россия: россияне ведут 4:2 после второго периода
Ракицкий может покинуть «Зенит», клуб уже нашел ему замену в «Галатасарае»
Шлеменко — о Моргенштерне перед боем во Владивостоке: «Это непонятный черт!»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд