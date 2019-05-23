Посольство Великобритании в Азербайджане: "Неприезд Мхитаряна в Баку не имеет отношения к британскому правительству"

Заместитель посла Великобритании в Азербайджане Филип Барклэй - о финальном матче Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом". Он прокомментировал неприезд в Баку на финальный матч полузащитника "канониров" Генриха Мхитаряна.

- Очень волнительно ожидать чисто английский финал в Баку. Это, конечно же, показатель силы английской премьер-лиги. Но Великобритания, в целом, спортивная страна, и эти две команды – не единственные, кто будут представлять Королевство в столице Азербайджана. Недавно здесь была наша сборная по дзюдо. Восемь британских команд участвовали в гонках "Формулы-1". Летом сюда приедут наши молодые олимпийцы для участия на Европейском молодежном олимпийском фестивале. Осенью сюда приедет сборная Уэльса – надеюсь, вместе с Гаретом Бэйлом, - цитирует представителя посольства azerisport.com. - Неприезд Мхитаряна? Это решение футбольного клуба "Арсенал", и оно не имеет никакого отношения к британскому правительству.

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится 29 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.

Мхитарян не приедет в Баку? Это его выбор