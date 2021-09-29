Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Полузащитник Лоботка пропускает тренировку «Наполи» перед игрой со «Спартаком»

12:10
Теги:

«Наполи» проводит тренировку перед матчем 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Спартака».

В занятии принимают участие все футболисты неаполитанцев, кроме полузащитника Станислава Лоботки, который проходит восстановительные процедуры.

В сезоне-2021/22 Лоботка принял участие в 2 матчах «Наполи» и не отличился результативными действиями. 26-летний словак пропустил пять последних матчей команды из-за мышечной травмы.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября. Начало встречи — в 19.45 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Дзюба называет меня Мини-Дзюба». Большое интервью новичка «Зенита» Клаудиньо
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
В «Ростове» все очень плохо. Поэтому там больше нет Семина и вряд ли вернется Карпин
«Вернидуб взял Мадрид!» Что пишут в Европе о победе «Шерифа» над «Реалом»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»