Полузащитник Лоботка пропускает тренировку «Наполи» перед игрой со «Спартаком»

«Наполи» проводит тренировку перед матчем 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Спартака».

В занятии принимают участие все футболисты неаполитанцев, кроме полузащитника Станислава Лоботки, который проходит восстановительные процедуры.

В сезоне-2021/22 Лоботка принял участие в 2 матчах «Наполи» и не отличился результативными действиями. 26-летний словак пропустил пять последних матчей команды из-за мышечной травмы.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября. Начало встречи — в 19.45 (мск).