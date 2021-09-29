Полузащитник Лоботка пропускает тренировку «Наполи» перед игрой со «Спартаком»
12:10
«Наполи» проводит тренировку перед матчем 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Спартака».
В занятии принимают участие все футболисты неаполитанцев, кроме полузащитника Станислава Лоботки, который проходит восстановительные процедуры.
В сезоне-2021/22 Лоботка принял участие в 2 матчах «Наполи» и не отличился результативными действиями. 26-летний словак пропустил пять последних матчей команды из-за мышечной травмы.
Матч «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября. Начало встречи — в 19.45 (мск).
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