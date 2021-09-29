Ольга Смородская: «Думаю, что «Спартак» попадет под гусеницу «Наполи»
12:25
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча «Спартака» против «Наполи» во 2-м туре Лиги Европы.
«В «Локомотив» я верю, они могут взять очки. В «Спартак» я не верю, — сказала Смородская «СЭ». — Это футбол, шансы есть всегда. Но я опасаюсь завтрашнего матча. Как бы не случилось разгромного поражения. «Наполи» набрал темп, спокойно можно попасть под его гусеницу. Думаю, «Спартак» под нее и попадет».
Матч «Наполи» — «Спартак» пройдет в Италии в четверг, 30 сентября. Встреча начнется в 19:45 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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