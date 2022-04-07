«Мы способны победить где угодно и кого угодно». Камада — о матче с «Барселоной»

Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада поделился ожиданиями от противостояния с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Когда я выступал за юношескую команду «Гамба Осака», то всегда смотрел матчи «Барселоны». Раз в год мы ездили в Испанию, где играли против «Барсы». Я оттачивал свой стиль игры, наблюдая за Андресом Иниестой и Хави Эрнандесом.

Когда на жеребьевке достали шар с нашей командой, все мечтали о встрече с «Барселоной». К счастью для нас, так и получилось. В начале сезона у «Барсы» были проблемы. Но сейчас, кажется, все наладилось, и наш соперник снова играет в своем фирменном стиле.

Я убежден, что мы способны победить где угодно и кого угодно. «Айнтрахт» каждый год играет против «Баварии» и выигрывает как минимум один матч. Так что мы не сомневаемся, что способны добиться положительного результата», — цитирует пресс-служба Камаду.

Первый матч «Барселоны» с «Айнтрахтом» пройдет в четверг, 7 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Ответная игра состоится 14 апреля.