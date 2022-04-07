Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 07:44

«Мы способны победить где угодно и кого угодно». Камада — о матче с «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада поделился ожиданиями от противостояния с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Когда я выступал за юношескую команду «Гамба Осака», то всегда смотрел матчи «Барселоны». Раз в год мы ездили в Испанию, где играли против «Барсы». Я оттачивал свой стиль игры, наблюдая за Андресом Иниестой и Хави Эрнандесом.

Когда на жеребьевке достали шар с нашей командой, все мечтали о встрече с «Барселоной». К счастью для нас, так и получилось. В начале сезона у «Барсы» были проблемы. Но сейчас, кажется, все наладилось, и наш соперник снова играет в своем фирменном стиле.

Я убежден, что мы способны победить где угодно и кого угодно. «Айнтрахт» каждый год играет против «Баварии» и выигрывает как минимум один матч. Так что мы не сомневаемся, что способны добиться положительного результата», — цитирует пресс-служба Камаду.

Первый матч «Барселоны» с «Айнтрахтом» пройдет в четверг, 7 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Ответная игра состоится 14 апреля.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033427--frankfurt-vs-barcelona/
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Худеем с эндокринологом. Главные правила для тех, кто хочет привести себя в форму
Чьи ледовые шоу в 2022 году круче? У Тутберидзе, у Плющенко или у Авербуха
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави оценил игру «Айнтрахта» перед матчем 1/4 финала Лиги Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости