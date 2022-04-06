Хави оценил игру «Айнтрахта» перед матчем 1/4 финала Лиги Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об «Айнтрахте» перед четвертьфинальным матчем Лиги Европы.

«Похвала «Барселоны» болельщиками не должна нас смущать. Но мне она не нужна. Я здесь не для личной славы, а для того, чтобы болельщики гордились командой. «Барса» — это американские горки.

В «Айнтрахте» играют топ-игроки, хоть в Испании они и не так известны. Они играют по другой системе. Но эта команда очень сильна физически и очень хорошо организована», — цитирует Хави As.

Первый матч «Барселоны» с «Айнтрахтом» пройдет 7 апреля. Начало — в 22.00 мск. Вторая игра состоится 14 апреля.