Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 21:42

Хави оценил игру «Айнтрахта» перед матчем 1/4 финала Лиги Европы

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об «Айнтрахте» перед четвертьфинальным матчем Лиги Европы.

«Похвала «Барселоны» болельщиками не должна нас смущать. Но мне она не нужна. Я здесь не для личной славы, а для того, чтобы болельщики гордились командой. «Барса» — это американские горки.

В «Айнтрахте» играют топ-игроки, хоть в Испании они и не так известны. Они играют по другой системе. Но эта команда очень сильна физически и очень хорошо организована», — цитирует Хави As.

Первый матч «Барселоны» с «Айнтрахтом» пройдет 7 апреля. Начало — в 22.00 мск. Вторая игра состоится 14 апреля.

Хави Эрнандес (Хави)
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Лыжи без русских — это катастрофа». В Финляндии призвали не шантажировать Большунова
Чьи ледовые шоу в 2022 году круче? У Тутберидзе, у Плющенко или у Авербуха
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миранчук попал в заявку на матч 1/4 финала Лиги Европы с «Лейпцигом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости