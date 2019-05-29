Полиция в Баку останавливает индонезийцев в майках Мхитаряна. Это видео обсуждает вся Европа

Полиция Баку перед финальным матчем Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом" останавливала индонезийских болельщиков "канониров", носящих футболки с фамилией полузащитника Генриха Мхитаряна. Соответствующее видео в своем Твиттере опубликовало испанское издание AS. На нем видно, что после консультаций по рации фанатов отпускают. Данный ролик набрал за сутки почти 4 миллиона просмотров.

Los aficionados del Arsenal con la camiseta de Mkhitaryan son identificados por la policía en Bakúpic.twitter.com/2aCe9DnvKf — AS (@diarioas) 28 мая 2019 г.

Напомним, Мхитарян, являющийся гражданином Армении, отказался ехать с "Арсеналом" в Баку. Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

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