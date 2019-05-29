18:38 | Футбол — Лига Европы

Полиция в Баку останавливает индонезийцев в майках Мхитаряна. Это видео обсуждает вся Европа

3
Обсудить

Полиция Баку перед финальным матчем Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом" останавливала индонезийских болельщиков "канониров", носящих футболки с фамилией полузащитника Генриха Мхитаряна. Соответствующее видео в своем Твиттере опубликовало испанское издание AS. На нем видно, что после консультаций по рации фанатов отпускают. Данный ролик набрал за сутки почти 4 миллиона просмотров. 

Напомним, Мхитарян, являющийся гражданином Армении, отказался ехать с "Арсеналом" в Баку. Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Челси - Арсенал

Страсти по Мхитаряну. Что происходит в Баку перед финалом Лиги Европы

3
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Финал "Челси" - "Арсенал"
Материалы других СМИ