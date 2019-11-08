Полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцвароша» после матча
06:47
Полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцвароша» после матча Лиги Европы (0:0) на стадионе «Групама Арена», сообщило в Twitter посольство России в Венгрии. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, ранее стало известно, что полиция задержала несколько российских болельщиков в связи с дракой перед матчем.
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