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Полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцвароша» после матча

06:47
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Полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцвароша» после матча Лиги Европы (0:0) на стадионе «Групама Арена», сообщило в Twitter посольство России в Венгрии. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, ранее стало известно, что полиция задержала несколько российских болельщиков в связи с дракой перед матчем.

Ференцварош — ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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