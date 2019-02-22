Петер Бос: "Байер" заслуженно вылетел из Лиги Европы"

Главный тренер "Байера" Петер Бос после ничьей с "Краснодаром" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1) признал, что его команда заслуженно вылетела из турнира. В 1/8 финала вышел российский клуб, так как в первой игре, прошедшей в России, была зафиксирована нулевая ничья.

- Мы заслуженно вылетели сегодня, - цитирует официальный сайт УЕФА Боса. - Мы плохо играли в первом тайме с мячом и без него. Храдецки спасал нас. Второй тайм получился гораздо более сбалансированным, но этого не хватило для выхода в следующий раунд. "Байер" не сыграл на том уровне, который демонстрировали в последнее время. Слишком медленно действовали с мячом, не заставляли наших соперников бегать. "Краснодар" - очень хорошая команда, сегодня мы снова в этом убедились.

Понятно, что это очень болезненный вылет из турнира. Мы должны поскорее пережить эту неудачу, но мои мысли еще далеки от воскресного матча в Дортмунде. В воскресенье нам предстоит провести еще один важный матч. Мы выиграли матч в бундеслиге после вылета из Кубка Германии. Надеюсь, что выиграем и в этот раз.