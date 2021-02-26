Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус после поражения «Краснодара» от загребского «Динамо» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (0:1) подвели итоги выступления российских команд в еврокубках. В этом сезоне российские клубы одержали одну победу в 26 еврокубковых матчах.

«Отмучались, болезные. Закончили наш бесславный евросезон», — написал Геркус в Twitter.