Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Отмучались, болезные». Геркус — о выступлении российских клубов в еврокубках

03:54
Илья Геркус. Фото Instagram
Илья Геркус. Фото Instagram
Теги:

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус после поражения «Краснодара» от загребского «Динамо» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (0:1) подвели итоги выступления российских команд в еврокубках. В этом сезоне российские клубы одержали одну победу в 26 еврокубковых матчах.

«Отмучались, болезные. Закончили наш бесславный евросезон», — написал Геркус в Twitter.

Динамо З — Краснодар

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир