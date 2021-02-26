Впервые за семь лет ни один немецкий клуб не вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Немецкие клубы не вышли в 1/8 финала Лиги Европы впервые с 2014 года, сообщает 26 февраля Gracenote.

«Байер» проиграл «Янг Бойз» (3:4, 0:2), а «Хоффенхайм» оказался слабее «Мольде» (3:3, 0:2). Таким образом, ни один клуб Бундеслиги не вышел в 1/8 финала турнира во второй раз в истории. Впервые это случилось в сезоне-2013/14.

Ранее в текущем розыгрыше Лиги Европы «Вольфсбург» уступил в раунде плей-офф греческому АЕК (1:2).