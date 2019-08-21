Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— «Брага» по составу ровная команда, которая состоит из опытных футболистов. Там есть игроки за 30 и помоложе. Она укомплектована ровно. Команда любит владеть мячом, любит позиционные атаки, а также мощно проводить быстрые атаки. Мы это заметили, смотря ее матчи. Игра со «Спортингом» была хорошей в исполнении «Браги».

— Считаете ли вы, что ближайшие четыре матча — определяющие? И как вы справляетесь с таким графиком?

— Я слышу эти вопросы недели четыре подряд: график, график, график... Тяжелые игры, но мы готовимся. На график сейчас не смотрим. Раньше смотрели, сейчас нет. Играем, восстанавливаемся. Мы все знаем «Спартак». Могут вознести отдельных игроков, тренеров. И наоборот — могут сделать так, что если не будешь добиваться результата, ты не состоятелен. Наша задача — делать свою работу спокойно, уверенно.

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