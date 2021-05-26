Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Новый финал Сульшера: 22 года назад он сыграл в эпичном матче «МЮ» — «Бавария»

21:40
Уле Гуннар Сульшер. Фото Twitter
Уле Гуннар Сульшер. Фото Twitter
Теги:

«Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в финале Лиги Европы 26 мая. Встреча пройдет в Гданьске (Польша) и начнется в 22.00 (мск).

Главным тренером «МЮ» является норвежец Уле Гуннар Сульшер. Для него это будет первый финал еврокубка в качестве тренера.

А вот ровно 22 года назад он принял участие в другом финале, но еще будучи игроком. Тогда норвежец вышел на замену в финале Лиги чемпионов в знаменитом матче против «Баварии» и принес «МЮ» победу в добавленное время (2:1).

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2140
Все опросы
Кто выиграет финал Лиги Европы-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть трансляцию матча Лиги Европы
«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция матча Лиги Европы
Канада — Норвегия: смотреть прямую трансляцию матча
Россия — Дания: все голы матча ЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры