«Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в финале Лиги Европы 26 мая. Встреча пройдет в Гданьске (Польша) и начнется в 22.00 (мск).

Главным тренером «МЮ» является норвежец Уле Гуннар Сульшер. Для него это будет первый финал еврокубка в качестве тренера.

А вот ровно 22 года назад он принял участие в другом финале, но еще будучи игроком. Тогда норвежец вышел на замену в финале Лиги чемпионов в знаменитом матче против «Баварии» и принес «МЮ» победу в добавленное время (2:1).