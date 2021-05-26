Новый финал Сульшера: 22 года назад он сыграл в эпичном матче «МЮ» — «Бавария»
21:40
«Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в финале Лиги Европы 26 мая. Встреча пройдет в Гданьске (Польша) и начнется в 22.00 (мск).
Главным тренером «МЮ» является норвежец Уле Гуннар Сульшер. Для него это будет первый финал еврокубка в качестве тренера.
А вот ровно 22 года назад он принял участие в другом финале, но еще будучи игроком. Тогда норвежец вышел на замену в финале Лиги чемпионов в знаменитом матче против «Баварии» и принес «МЮ» победу в добавленное время (2:1).
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