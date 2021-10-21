«Наполи» победил «Легию» в Лиге Европы и опустил «Спартак» на последнее место в группе

«Наполи» обыграл «Легию» со счетом 3:0 в матче группового турнира Лиги Европы. Эта победа стала для команды Лучано Спаллетти первой в нынешнем розыгрыше.

В составе хозяев голами отметились Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен и Маттео Политано.

Неаполитанцы поднялись на второе место в группе С, набрав 4 очка в трех встречах. Лидирует по-прежнему «Легия» (6 очков), а московский «Спартак», после победы итальянцев, опустился на последнее место.

Лига Европы

Группа C

«Наполи» (Италия) — «Легия» (Польша) — 3:0 (0:0)

Голы: Инсинье, 76 (1:0). Осимхен, 80 (2:0). Политано, 90+5 (3:0).

«Наполи»: Мерет, Манолас (Политано, 72), Жуан Жезус, Кулибали, Ди Лоренцо, Замбо Ангисса (Руис, 57), Эльмас, Демме, Мертенс (Петанья, 73), Инсинье (Ррахмани, 81), Лосано (Осимхен, 57).

«Легия»: Мишта, Юханссон, Енджейчик, Младенович, Ветеска, Навроцки, Андре Мартинш (Харатин, 77), Жозуэ, Лукиньяс (Кастрати, 71), Рафа Лопеш (Слиш, 59), Мучи (Эмрели, 72).

Предупреждения: Жуан Жезус, 13. Манолас, 44. Юханссон, 73.

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

21 октября. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».