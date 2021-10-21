«Локомотив» дома уступил «Галатасараю» в матче Лиги Европы

В матче третьего тура группового турнира Лиги Европы «Локомотив» на своем поле проиграл «Галатасараю» (0:1).

Единственный мяч на 82-й минуте забил Керем Актюркоглу. «Галатасарай» набрал семь очков и лидирует в группе Е. У «Локо» одно очко и последнее, четвертое место. Вторым идет «Лацио» (четыре очка), на третьем месте «Марсель» (три очка).

В следующем туре «Галатасарай» примет «Локомотив». Эта игра состоится в Стамбуле 4 ноября.

Лига Европы

Группа Е

3-й тур

«Локомотив» (Россия) — «Галатасарай» (Турция) — 0:1 (0:1)

Гол: Керем Актюркоглу, 82.

«Локомотив»: Гильерме, Тикнизян, Едвай, Пабло, Рыбус (Живоглядов, 89), Бека Бека, Баринов, Марадишвили, Жемалетдинов, Керк, Смолов.

«Галатасарай»: Муслера, Йедлин, Нельссон, Маркан, ван Анхолт (Эмер Байрам, 90), Тайлан Антальялы, Беркан Кутлу, Барис Йылмаз (Керем Актюркоглу, 67), Бабел (Моруцан, 76), Чикылдэу (Луйиндама, 90), Мостафа Мохамед (Диань, 76).

Предупреждения: Бабел, 36. Тайлан Антальялы, 43. Баринов, 69. Мостафа Мохамед, 73. Моруцан, 90.

Судьи: Лехнер. Кольбич, Хайденрайх (все — Австрия).

ВАР: Данкерт (Германия). Тирни (Англия).

21 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».