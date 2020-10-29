Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Лиги Европы между ЦСКА и «Динамо» Загреб.

— Желаю своей команде лишить журналистов удовольствия придумывать едкие заголовки вроде «Огребли от Загреба», — сказал Грушевский «СЭ». — Так уж получилось, что «Локомотив» хорошо играл с «Баварией», но проиграл. «Краснодар» неплохо выглядел, но проиграл крупно. А «Зенит» играл плохо. Не хотелось бы, чтобы ЦСКА вписывался в эту канву. Думаю, нас ждёт любопытный, открытый футбол. Надеюсь, поздним вечером в Москве будет красно-синее настроение (Константин Колмаков)

Матч ЦСКА с загребским «Динамо» состоится сегодня, 29 октября, начало — в 20.55 (мск).