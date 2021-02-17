Мусаев рассказал, какую травму получил защитник «Краснодара» Рамирес

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

— Эксперты, высказывающиеся о команде, не видели ни одной игры «Динамо», — заявил Мусаев. — С такими командами очень сложно, нельзя сравнивать, что было два года назад. Ни у нас, ни у соперников. Сейчас уже все совсем по-другому.

— Можно ли сказать, что на этот поединок команда выйдет в оптимальном составе?

— Фергюсон говорил, что за тысячу игр у него был 10 раз оптимальный состав. Тренеру всегда хочется, чтобы все игроки были в его распоряжении, но так не бывает. Самое главное, я доволен, как работает команда. Я надеюсь, каждый футболист, который выйдет, сделает разницу.

— Как состояние Рамиреса? Какие ориентировочные сроки его возвращения в строй?

— Интересно, откуда вы знаете, что вообще с Рамиресом? Серьезные издания говорят, что у него порваны «кресты»? У него не порваны кресты. Да, он получил травму, его не будет несколько месяцев, но это не «кресты». Просим СМИ давать проверенную информацию, не слухи.

— Какие амбиции у «Краснодара» в Лиге Европы? Какая задача стоит перед командой?

— Я не люблю эти истории о задачах. Когда нужно много говорить, что мы хотим сделать. Предпочитаю, чтобы все увидели на деле. Это сложный турнир с сильными командами. Мы постараемся пройти дальше, здесь сложные соперники. Мы все мотивированы.

Матч «Краснодар» — «Динамо» З состоится в четверг, 18 февраля. Начало — в 20.55 (мск).

(Екатерина Потапова)