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Мусаев рассказал о разнице в игровом тонусе с европейскими командами

14:22
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо». Встреча состоится завтра, 18 февраля. Начало — в 20.55 по московскому времени.

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— Мы рады возобновлению сезона, рады, что Лига Европы возвращается в наш город. Ни одной команде в Европе не было бы удобно играть против «Динамо».

— Расскажите о том, как провели сборы?

— Довольны тем, как отработали. Может, не получили в полной мере того, что хотели по качеству, но мы удовлетворены, считаем, что был проделан хороший объем работы

— «Краснодар» не проводил официальные матчи с декабря, а «Динамо», напротив, регулярно играет матчи своего чемпионата. В какой форме «Краснодар» подходит к этому матчу? Может ли форма команд стать определяющим фактором в этом противостоянии?

— Конечно, физическая форма имеет большое значение в современном футболе. Для России типичная история, когда команды в евровесну подходят немного в другом состоянии, чем соперники. Ситуация не новая для всех клубов. Но мы проходили и раньше в другие раунды, для нас это не проблема. Надеюсь, разница в игровом тонусе не скажется.

— Что скажете о вашем дисквалификации?

— В Англии мы переодевались не внутри стадиона. Возможно, мы немного опоздали, но я не дисквалифицирован на следующий матч, это условно. Получил какой-то штраф. Мы делали это не сознательно, просто это организационный момент, были большие расстояния. Я буду завтра на бровке.

(Екатерина Потапова)

Краснодар — Динамо З

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