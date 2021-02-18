Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Мусаев объяснил, почему Сафонов пропустил матч «Краснодар» — «Динамо» Загреб

20:51
Мурад Мусаев. Фото Виталий Тимкив.
Мурад Мусаев. Фото Виталий Тимкив.
Теги:

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему матч 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» пропускает голкипер Матвей Сафонов.

«Против Загреба очень важно играть быстро, они хороши в переходных фазах, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». -Нужно быстро работать с мячом, играть в касания, в стенки. Это сейчас самое важное. Сегодня ничего не должно как мы любим играть

Сафонов? У него травма, он еще не приступил к работе в общей группе. Мы решили перезаявить его во вторую команду, чтобы ему быстрее прийти в тонус. У нас есть такая практика».

Матч начнется в 20.55 по московскому времени.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10208
Все опросы
«Краснодар» пройдет загребское «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир