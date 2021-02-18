Мусаев объяснил, почему Сафонов пропустил матч «Краснодар» — «Динамо» Загреб
20:51
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему матч 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» пропускает голкипер Матвей Сафонов.
«Против Загреба очень важно играть быстро, они хороши в переходных фазах, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». -Нужно быстро работать с мячом, играть в касания, в стенки. Это сейчас самое важное. Сегодня ничего не должно как мы любим играть
Сафонов? У него травма, он еще не приступил к работе в общей группе. Мы решили перезаявить его во вторую команду, чтобы ему быстрее прийти в тонус. У нас есть такая практика».
Матч начнется в 20.55 по московскому времени.
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Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21
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