Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему матч 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» пропускает голкипер Матвей Сафонов.

«Против Загреба очень важно играть быстро, они хороши в переходных фазах, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». -Нужно быстро работать с мячом, играть в касания, в стенки. Это сейчас самое важное. Сегодня ничего не должно как мы любим играть

Сафонов? У него травма, он еще не приступил к работе в общей группе. Мы решили перезаявить его во вторую команду, чтобы ему быстрее прийти в тонус. У нас есть такая практика».

Матч начнется в 20.55 по московскому времени.