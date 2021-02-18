Магомед-Шапи Сулейманов: «Если все сделаем правильно, то пройдем загребское «Динамо»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перед началом матча 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» поделился ожиданиями от игры.

— 0:4 от «Локомотива» на сборах? Знаете, с одной стороны — хорошо, они показали нам наши ошибки. Тренерский штаб обсудил их с нами на теории. С другой стороны, конечно, плохо проигрывать. Это неофициальная игра, не стоит зацикливаться. «Динамо» Загреб? Очень хорошая команда, постоянно прессингуют. Как и любая команда, у них есть слабости. Наш штаб указал на их недостатки. Если мы всё сделаем правильно, то пройдем их. Главное, чтобы каждый оставил максимум сил и сделал всё от себя зависящее. Мороз? Думаю, что на игре будет жарко, — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».